’La scatola di fiammiferi’. Fiabe in dono ai piccoli pazienti

Una piacevole sorpresa per i bambini ricoverati nella Chirurgia pediatrica alle Scotte, diretta dal professor Mario Messina. Sono state donate a tutto il reparto copie del libro ’La scatola di fiammiferi’, con fiabe inedite scritte da Elena Brandi Castellani. Un’iniziativa benefica che arriva dall’oratorio ANSPI Don Zeno di Vico Alto di Siena, il cui presidente è il professor Giuseppe Botta, già chirurgo generale e poi vascolare che per 40 anni ha lavorato in ospedale. Presenti alla donazione, insieme all’autrice, il direttore generale Antonio Barretta e la direttrice sanitaria Francesca De Marco, il professor Messina e il professor Botta.