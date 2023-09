La sanità al centro della seduta prevista mercoledì prossimo

L’argomento sanità sarà al centro del consiglio comunale di Poggibonsi, in programma mercoledì pomeriggio alle 18. In discussione un ordine del giorno sul finanziamento del servizio sanitario nazionale e sugli interventi per garantire un adeguato livello di erogazione delle prestazioni. L’ordine del giorno su questo tema di particolare attualità è stato presentato dai gruppi consiliari di Partito Democratico, Vivaccit(T)A’, Poggibonsipuo’ e Avanti Poggibonsi. Ad aprire la seduta di mercoledì alcune comunicazioni del sindaco David Bussagli e del presidente del consiglio comunale Franco Gallerini.