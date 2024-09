La Robur cambia logo, nel nome della storia. Lo stemma ora è simile a quello dell’Ac Siena

Il sipario dell’attesa conferenza stampa allo stadio si è alzato ieri poco dopo le 19. Il motivo della convocazione di stampa e tifosi era il nuovo logo scelto dalla società per la stagione che sta per iniziare. Uno stemma che ricalca in maniera quasi fedele quello dell’Ac Siena, specie nelle sue versioni finali. Ma si tratta esclusivamente del logo del Siena Fc ed è del tutto scollegato dalla questione marchio dell’Ac Siena. "Da senese, ex giocatore delle giovanili, tifoso ed attuale segretario generale non posso non esprimere orgoglio e soddisfazione per essere stato parte attiva di questo progetto. Un nuovo inizio a nostro avviso". Così il segretario generale del Siena Fc Luigi Conte, unico tesserato del club a rilasciare dichiarazioni ieri, per introdurre il percorso che ha portato la società a decidere di cambiare dopo solo un anno il logo (nato insieme al club il 23 agosto 2023) e ad avvicinarsi a qualcosa di più tradizionale.

"Ringrazio il presidente Giacomini che ha creduto subito in questa opportunità così come il direttore generale Farina (che non era presente così come il patron, ndr) - prosegue Conte davanti ad una folta platea accorsa -. E’ un momento di grande gioia e orgoglio per noi tutti per essere riusciti a riportare i simboli del Siena del passato. Grazie anche al lavoro dell’avvocato Traetta per il supporto legale, a quello del grafico Leonardi, fondamentale con le sue competenze tecniche, e all’Associazione 1904. A marzo, quando avrei dovuto rinnovare le pratiche per il vecchio logo ho pensato se fosse possibile riappropriarsi dei simboli storici. L’avvocato Traetta ci ha dato parere positivo e abbiamo proceduto". Come detto però questa operazione non è un acquisto del marchio della storica società.

"Il nuovo logo è scollegato dal marchio dell’Ac Siena – ha concluso Conte –. Non credo fosse fattibile quella strada adesso ma era possibile utilizzare un logo che richiamasse a quella storia e lo abbiamo fatto. La presentazione in Piazza San Giovanni? Il logo andrà sulle maglie da gara e su quelle per gli allenamenti ma per quando riguarda la serata di domani non so se faremo in tempo a presentarle: stiamo valutando con il fornitore (Errea, ndr) visto che ci sono alcuni problemi sulla logistica". Poi parola a chi ha curato la parte legale. "Un ambizioso progetto per la nascita di un nuovo logo che riprende la storia del Siena – ha detto Luca Traetta -. Non sono senese ma ho studiato qui e sono legato a quella storia. Il logo non è il marchio dell’Ac Siena, sono infatti scollegati. E’ stato giuridicamente possibile farlo riprendendo i simboli storici ma discostandosi dal precedente marchio".

Infine il grafico Daniele Leonardi. "Dopo la comunicazione della conferenza si erano sparse voci sul logo - ha detto - che testimoniano l’affetto della gente per quel simbolo e la storia che rappresenta. Rispetto al vecchio logo abbiamo apportato un ammodernamento che rispecchia le richieste della società . Siamo tornati ad una forma piatta del simbolo, simile alla versione 2010/2014 dell’Ac Siena e abbiamo sistemato alcuni dettagli: è stata tolta la parte di bordatura nella scritta sostituendo il nome della società. La lupa è invariata e anche il carattere ma è rimasta la scritta Robur 1904, a cui tutti siamo legati".

Guido De Leo