"La rivale ancora una volta accanto. Ci sono state delle esagerazioni"

Capitano del Valdimontone Aldo Nerozzi, proviamo a leggere a mente fredda la Carriera del 17 agosto.

"Il mio Palio, è sotto gli occhi di tutti, inizia bene e finisce male. Dovrò capire come mai... Nel senso che parte con un cavallo da poter vincere, montato da un fantino da corsa. Ma il giorno della Carriera avete visto com’è andata... Il Palio è anche questo".

Partiamo dalla mossa con l’avversaria accanto: cosa ha pensato il capitano?

"Ci risiamo. E se guardi le altre mosse, nella seconda Nicchio e Valdimontone sono sempre accanto e nella terza il Nicchio è di rincorsa. Chiaro che per l’avversaria è un vantaggio per fare ciò che intende, anche se ci sono state delle esagerazioni di cui in questo momento non voglio parlare".

Brutta caduta di Scompiglio al canape: come sta?

"Sta benino, si è rialzato ed è andato dal mossiere a protestare".

Veranu è un cavallo da riprendere? Ce ne sono altri usciti positivamente dall’Assunta?

"Perché no, Veranu ha fatto il suo. per me è un buon cavallo. Direi, più in generale, che ad agosto c’era un bel lotto".

Con Benitos che ha bruciato tutti.

"Dove ha corso, fuori di Piazza, ha vinto. Da tutte le parti. Un buon cavallo".

E’ stato in linea con i tempi del grande Berio.

"E’ partito da una posizione pulita, niente intralci. Sono convinto che anche altri avrebbero potuto fare la prestazione . Tabacco era dietro, se partiva in testa poteva vincere anche lui. La Chiocciola è andata forte".

Capitolo mossiere. Bircolotti ha annullato il primo abbassamento e, in linea generale, è stato promosso. Nerozzi è d’accordo?

"Per quanto riguarda la prima mossa è solo lui che vede e che può decidere in quel momento. Se ha ritenuto che non fosse ottimale ha fatto bene. Quando ha pigiato il mortaretto il canape non era ancora in terra. Sì, promosso, l’ha gestita bene con sei rivali".

Potrebbe anche essere confermato?

"Era sul verrocchio per il Palio di agosto, quanto al futuro è tutto da decidere con i colleghi".

Cosa vuol dire la vittoria di Velluto per gli equilibri?

"A Dino è stata data la possibilità di fare il Palio e ha fatto il suo. Gli è venuto parecchio bene, sicuramente aiutato dal cavallo. Un binomio eccezionale".

Argomenti su cui riflettere nell’inverno: canape, mossiere, articolo 37 del Regolamento...

"Tutte questioni di cui c’è il tempo per parlare. Lo farà il capitano che ci sarà, sono in scadenza di mandato".

Laura Valdesi