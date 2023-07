La riunione dei capigruppo Emendamento in Consiglio per il tetris delle commissioni

di Cristina Belvedere

Nodo commissioni risolto: ieri la conferenza dei capigruppo ha trovato la quadratura del cerchio su presidenze e componenti di ogni organismo consiliare, in modo da arrivare pronti ai lavori dell’assemblea previsti oggi con inizio alle 9. In realtà maggioranza e opposizione hanno giocato a carte coperte, evitando di svelare i nominativi dei propri rappresentanti, limitandosi a parlare di numeri. E proprio i numeri sono stati al centro del confronto sulla commissione Assetto del territorio, che dovrebbe essere presieduta da Francesca Borghi di FdI. Il motivo? Siena Sostenibile (lista del Polo civico senese), entrata in Consiglio con Monica Casciaro, considera "imprescindibile" la propria presenza nell’organismo. Di qui l’annuncio di un emendamento, che verrà portato oggi in aula, per ampliare la commissione stessa da 9 a 11 componenti. Valendo nelle commissioni il voto ponderato, questa ipotesi non cambierebbe nulla alla maggioranza di centrodestra che, grazie al lavoro di tessitura del capogruppo di FdI Bernardo Maggiorelli, è riuscita comunque a ’blindare’ tutte le commissioni.

L’emendamento dovrebbe dunque essere presentato proprio da Casciaro di Siena Sostenibile e avere i voti sia dell’opposizione che della maggioranza. Ma il centrodestra, prima di esprimersi a favore dell’atto, intende vedere come verranno votate le linee programmatiche del sindaco Nicoletta Fabio dalla minoranza. La sensazione è che il Polo Civico senese, vedendo ripresi tutti i nove punti del proprio programma, scelga l’astensione. Diversa la posizione del Pd, che attraverso la capogruppo Giulia Mazzarelli, annuncia voto contrario. Stessa cosa per l’ex candidata sindaco Anna Ferretti e per il compagno di lista Adriano Tortorelli, mentre l’altro ex candidato sindaco Massimo Castagnini ieri affermava sibillino: "Ascolterò con attenzione". Infine, Gianluca Marzucchi, della lista ’Emanuele Montomoli sindaco’ ieri faceva sapere: "Siamo in minoranza, che è diverso dall’essere all’opposizione in modo preconcetto. In aula ascolterò e valuterò".