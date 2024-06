"La riconquista di Chianciano. La prova che il Pd è il primo partito"

Il senatore Pd, Silvio Franceschelli, parla di una "vittoria importantissima" alle elezioni amministrative nei 29 Comuni senesi. "Aver riconquistato Chianciano Terme dopo dieci anni è una prova schiacciante di vittoria. Ad oggi il centrodestra non governa in nessuno dei 29 Comuni che sono andati al voto. E ha perso il Comune dove aveva inviato più rappresentanti di governo a sostegno della corsa di Marchetti. In Valdichiana tutti i candidati del centrodestra, soprattutto a Montepulciano e a Sinalunga, sono stati respinti con perdite. A Poggibonsi e Colle si andrà al ballottaggio? Bene, sarà un altro momento di confronto elettorale e noi siamo fiduciosi nell’esito. Riguardo alle Europee - aggiunge Franceschelli - il Pd ha dimostrato di essere la prima forza a Siena e in provincia. Siena, nel panorama toscano, dimostra di votare ancora Pd. Abbiamo visto molti giovani andare a votare, ma bisogna fare qualcosa, tutti insieme, per frenare la crescita dell’astensione".

Andrea Valenti, segretario provinciale del Pd si dimostra pronto anche al secondo turno nelle città valdelsane. "La vittoria a Chianciano di Grazia Torelli è importante, riequilibra tutta la Valdichiana senese e riconsegna al centrosinistra il Comune termale dopo 10 anni. Ci aspettavamo di andare al ballottaggio a Colle Val d’Elsa, tra Riccardo Vannetti e Piero Pii ora comincerà una nuova partita. Anche a Poggibonsi non era facile che Susanna Cenni vincesse al primo turno. L’aver ottenuto il 49% dei voti può sembrare una beffa, ma in pratica rimanda solo i festeggiamenti di un paio di settimane".

Valenti insiste sul concetto che il centrodestra non ha sindaci. "I civici non di espressione dem riconfermano i sindaci solo a Piancastagnaio e Pienza. Ma per il centrodestra non possono parlare certo di vittoria. La conferma di tutti i sindaci nei Comuni della provincia rende ancora più dolce la vittoria alle elezioni europee".

Interviene anche Anna Paris, consigliere regionale Pd: "Il voto espresso dalle cittadine e dai cittadini della provincia rinnova la fiducia al Pd per il parlamento europeo. Chi ha pensato non fosse importante andare a votare non ha valutato il ruolo che ha l’Europa nei processi di sviluppo del nostro Paese. Come consigliera regionale posso testimoniare quanti dei nostri progetti riescono a prendere vita grazie anche ai fondi europei".