"La ricetta del donatore". Gli studenti protagonisti

Istillare nei più giovani la cultura della donazione di sangue. Questo l’obiettivo che da più di 20 anni il Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Rapolano e Serre persegue con il concorso "I Donatori del domani" rivolto alle alunne e agli alunni delle prime medie delle scuole del territorio. "La ricetta del donatore", questo il tema dell’edizione 2024, con gli studenti impegnati nel realizzare elaborati (disegni) sul rapporto tra cibo e donazione di sangue. Cucina protagonista anche della cerimonia conclusiva dell’evento con i giovani cimentati ad "appiciare" nell’ambito della Sagra della Ciccia organizzata dal Real Calcetto Rapolano che, come ormai tradizione, ospita la premiazione. Si è trattato di un vero e proprio show-cooking all’insegna del divertimento che ha fatto da prologo alle premiazioni dei migliori elaborati. I premi sono andati a Tommaso Magi, Viola Bruni, Lorenzo Duranti e Amaranta Casini. Ma tutti i giovani sono risultati vincitori. Specie se riusciranno a fare da tramite per sé stessi, una volta raggiunta la maggiore età, e per le loro famiglie, nel recepire e far proprio il sempre attuale messaggio sull’importanza della donazione di sangue.

AF