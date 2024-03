La responsabile Monica Tozzi. Dall’istituto Seragnoli a Houston

La dottoressa Monica Tozzi è responsabile del Programma Trapianto Cellule Staminali Emopoietiche dell’Aou Senese dal 2022. Laureata nel 1998 e specializzata in Ematologia presso la Scuola di specializzazione dell’Università di Siena si è sempre occupata di trapianto di cellule staminali emopoietiche fin dalla tesi di laurea, contribuendo allo sviluppo e alla crescita di questa attività in collaborazione con il dottor Giuseppe Marotta. Si è dedicata prevalentemente all’attività clinica, frequentando il Centro Trapianti dell’Istituto Seragnoli a Bologna e la Blood and Marrow Transplantation Unit dell’MD Anderson Cancer Center a Houston. Successivamente, ha focalizzato la sua formazione sulla normativa dei percorsi trapiantologici, contribuendo al primo raggiungimento dell’accreditamento internazionale di eccellenza JACIE-FACT per il Programma Trapianto nel 2013. Si occupa del coordinamento e controllo di tutte le fasi del percorso trapiantologico di cellule staminali emopoietiche e terapia cellulare, oltre che dell’esecuzione del trapianto stesso, e delle fasi di sviluppo dei percorsi di validazione dei prodotti cellulari, in collaborazione con tutti i professionisti del team.

Membro della società scientifica nazionale GITMO e della società internazionale EBMT, si è dedicata anche alla gestione e analisi dei dati dei pazienti sottoposti a trapianto con focus sul benchmarking internazionale.