La Regione conferma il ’pacchetto scuola’ Scadenze e requisiti

La Regione Toscana conferma anche per il prossimo anno scolastico 20232024 il “pacchetto scuola”, sostegno economico a favore di studentesse e studenti che frequentano la scuola secondaria e appartengono a famiglie a basso reddito. Il budget complessivo per l’intervento ammonta ad ora a 6 milioni di euro. "Garantire il diritto allo studio è per la nostra Regione una priorità assoluta, per questo attraverso questa misura manteniamo un impegno pluriennale, ancora più prezioso in una difficile fase socioeconomica come quella che stiamo vivendo", afferma l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini. La scadenza dei termini è fissata al 22 settembre. Il contributo massimo erogabile è di 300 euro a pacchetto per qualunque anno di iscrizione alle secondarie statali o paritarie. L’Isee richiesto deve essere minore o uguale a 15.748,78 euro per nucleo familiare.