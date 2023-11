La rabbia dei residenti: "Un divieto ignorato"

Tratto pericoloso a Poggibonsi per un divieto di accesso più volte ignorato dagli automobilisti. Il punto finito sotto la lente di ingrandimento degli abitanti, si trova in via Martiri di Belfiore. Una breve traversa a senso unico che unisce le principali strade di scorrimento della zona, via Montegrappa e via Redipuglia. Da quest’ultima strada, a doppio senso di circolazione, le vetture in transito si immettono in via Martiri di Belfiore senza tenere conto del segnale a sfondo rosso con la banda centrale bianca. Uno scenario che si verifica in varie occasioni, come evidenziano gli stessi residenti.

E le conseguenze sono facilmente immaginabili: il rischio di un frontale e più in generale gli effetti di una manovra pericolosa, in direzione di una via che non ha accesso da quel punto, bensì solo dal versante opposto, da via Montegrappa. Un’infrazione ricorrente a detta di chi ben conosce il quartiere, popoloso e caratterizzato dalla presenza di numerose attività commerciali. E non mancano gli incidenti (così è avvenuto per esempio anche nei giorni scorsi), con gli inevitabili timori di conseguenze a carico delle persone oltre ai danni dei veicoli in marcia.

"Non sappiamo perché, ma quel cartello di divieto, che pure è visibile in alto ed è anche preceduto da un obbligo di direzione con apposito segnale azzurro, spesso non è preso in considerazione", osservano da via Redipuglia. Una strada ritenuta a rischio incidenti come la parallela via Montegrappa, in questo caso anche per colpa dell’elevata velocità dei mezzi che la percorrono, talvolta incuranti delle esigenze dei pedoni nei diversi passaggi e attraversamenti.

Paolo Bartalini