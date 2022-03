La Putsch Meniconi farà assunzioni

Cresce nel fatturato ed è pronta ad assumere personale, un’azienda di Poggibonsi. È la Putsch Meniconi, attiva nella realizzazione di macchine per il legno, per il vetro e composite, grazie alla lungimiranza dimostrata già nel 1956 dai fratelli Meniconi, in origine impegnati nella fabbricazione di impianti per la lavorazione della barbabietola da zucchero. Cinquanta gli addetti adesso nella zona di Bellavista, in una realtà produttiva florida, decisa a incrementare l’organico con il contributo di nuove figure. "Cerchiamo in particolare dei montatori meccanici – afferma Franco Renzi, in Putsch Meniconi dal 1972 e dal 1997 amministratore delegato – per completare un quadro che ha portato negli ultimi due anni a una decina di ingressi, considerati anche, in verità, alcuni pensionamenti". Nonostante i problemi legati alla pandemia, Putsch Meniconi, società del gruppo industriale tedesco Putsch con alla guida la famiglia Radinger, ha registrato un incremento di fatturato fra il 2020 e il 2021. Un segno positivo del 30 per cento. "Esportiamo in sessanta-settanta Paesi del mondo – osserva Renzi – e da azienda sana della Valdelsa sentiamo di avere da giocare delle carte a livello internazionale. Sempre tenendo conto di scenari, purtroppo, non semplici da decifrare come testimoniato dalla guerra Russia-Ucraina". Putsch Meniconi è nel sociale, al fianco dei progetti di Anffas Alta Valdelsa, e nello sport, per effetto di un solido rapporto con la Virtus Pallavolo. Questo 2022 segna il trentennale dell’ accordo tra la Putsch Meniconi e la società sportiva oggi presieduta da Giancarlo Addolorati. "Per noi rappresenta un valore - conclude Renzi - aumentare le opportunità per la pratica dello sport fra i giovani". Paolo Bartalini