La Pubblica celebra 40 anni. Incontro sul terzo settore

Il cardinale Augusto Paolo Lojudice, l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli e il presidente toscano di Anpas Dimitri Bettini saranno tra i protagonisti, il prossimo 11 aprile a Chiusi, di una conferenza sul ruolo del volontariato nel terzo settore promossa dalla Pubblica assistenza locale guidata da Fabrizio Talozzi nell’àmbito della celebrazioni per i 40 anni dell’associazione. Una conferenza che per il tema trattato e l’autorevolezza dei relatori assume una connotazione di alto livello. L’incontro si terrà all’auditorium La Villetta alle 17.30 e vedrà anche la partecipazione del presidente senese Cesvot Benedetto Parisi, del ricercatore di percorsi di secondo welfare Valentino Santoni e del sindaco di Chiusi Gianluca Sonnini.

"Abbiamo voluto questo incontro – ha detto il presidente Talozzi – perché è importante riflettere sul momento storico che stiamo attraversando e come mettere in sinergia vari aspetti della società civile per fare squadra e continuare a garantire servizi a favore delle famiglie più fragili. Ringrazio anticipatamente tutte le persone che saranno presenti a questo incontro importante".

Massimo Montebove