La primavera dopo il gelido inverno per Robur, Emma Villas e Pianese

Pino

Di Blasio

Poi c’era l’Emma Villas, nella A2 di volley, che navigava lontano dalla vetta della classifica e sembrava quindi rassegnata a una stagione in una Lega più tranquilla, meno dispendiosa e con le prime partite giocate lontano da Siena. Lentamente il gelo si è sciolto, lo sport di squadra senese ha visto spuntare i primi germogli in mezzo al ghiaccio. E si prepara a vivere una domenica, oggi, dal sapore antico, con partite che sanno di pietre miliari.

Cominciamo dal Siena calcio. La mitica Robur, nove campionati in serie A, squadra che può vantarsi di aver battuto almeno una volta tutte le grandi del campionato italiano, Inter, Milan e Juve comprese, tornerà a giocare allo stadio Franchi. Il ritorno a casa dopo aver conquistato la promozione in serie D e aver dominato il campionato di Eccellenza, assume un valore fortemente simbolico. Da qui si ricomincia, convinti di poter ritrovare il popolo bianconero tutto intero; anche se una larghissima fetta c’è stata anche a Badesse. C’è da conservare l’imbattibilità e piantare i semi per una serie D da protagonisti. Con il team del presidente Simone Giacomini e il vicino alla riconferma mister Magrini, che dovranno innaffiare i germogli.

Contemporaneamente, nel nuovo stadio di Piancastagnaio, la Pianese sfiderà il Sansepolcro nella terzultima giornata del campionato di serie D. La squadra allenata da Prosperi è prima in classifica, 61 punti, davanti al Follonica Gavorrano staccato di 3 punti e al Grosseto a 57. Una vittoria avvicinerebbe ancora di più la promozione, e sarebbe un altro successo per il presidente Maurizio Sani, patron di Stosa cucine e appassionato di sport. Sani è uno dei protagonisti di questa primavera dello sport senese. E ne parleremo anche in seguito, quando scenderemo nei parquet del basket.

Un’ora dopo, l’Emma Villas del presidente Bisogno gioca la prima gara di finale, nelle Marche contro Grottazzolina, per conquistare la Superlega. Per l’Emma Villas sarebbe un ritorno nell’Olimpo, c’è già stata due volte e non è finita bene. Ma già il fatto di avere toccato il traguardo della sfida finale, di poter giocare in casa uno dei match che ti fanno salire in Paradiso, è una vittoria di Bisogno, dei dirigenti e della squadra allenata dal coach Graziosi, è un segnale di primavera. "Si può accettare la sconfitta, è inaccettabile rinunciare a provarci" sentenziava Michael Jordan.

Sono le tre sfide più importanti della prima domenica di vera primavera. Al quadro vanno aggiunte le partite della Stosa Virtus (ieri l’ultima della stagione regolare) che si prepara alla prima sfida dei playoff contro Pavia e può sognare la B d’Eccellenza. E soprattutto la prima gara dei play off per Vismederi Costone (al palaOrlandi contro Agliana) e la Note di Siena Mens Sana (al PalaEstra contro San Vincenzo), in contemporanea alle 18. Se Costone e Mens Sana superassero il turno, potrebbero ritrovarsi in finale e giocarsi in un derby fratricida l’ascesa alla serie B. Tanta roba, considerando che all’ultima sfida in campionato, al PalaEstra c’erano 1.500 spettatori che hanno visto prevalere la Vismederi. Un pubblico che tante società di A2 si sognano, e perfino qualcuna della Lega maggiore.

Dietro questa primavera tiepida dello sport senese, prima di allenatori, giocatori e dirigenti, ci sono i presidenti. Simone Giacomini per il Siena calcio, che ha resistito anche senza Franchi; Maurizio Sani della Pianese, che ha supportato anche il patron della Virtus Fabio Bruttini; Giammarco Bisogno dell’Emma Villas. Che si è quotato in Borsa due mesi fa e avrebbe dovuto mitigare la sua passione per lo sport. Ma quando sei un giocatore vero, non ti tiri mai indietro. Anche stavolta il presidente Bisogno tenterà la scalata alla Superlega. Se ce la farà, proverà a cercare alleati nelle prossime settimane. Altrimenti guarderà la montagna e si preparerà a scalarla di nuovo.