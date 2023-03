La primavera delle feste Oggi si parte con CiocoSì A giugno le Mille miglia

Inizia questa mattina in piazza del Campo la settimana di eventi di marzo: CiocoSì, che prosegue fino a domenica, Figuriamoci Siena, il 24 e 25 marzo nel Cortile del Podestà, la Mostra del vinile, cd e dvd usato da collezione di Siena in piazza del Mercato il 25 e 26 marzo. "Obiettivo di questa amministrazione comunale – ha spiegato l’assessore Fattorini – è creare tutta una serie di eventi lungo tutto l’arco dell’anno per attuare concretamente la destagionalizzazione del turismo. È un processo complesso e che richiede tempo, ma ogni piccolo-grande passo che facciamo in questo percorso è utile".

Da qui la serie di eventi che ricade, certo, anche nel periodo di alta stagione, come nel caso della conferma del passaggio delle Mille miglia, con sosta nella conchiglia di Piazza. La rievocazione storica farà tappa a Siena il 15 giugno, il Comune concederà gli spazi del Cortile del Podestà e del Tartarugone in piazza del Mercato per la sosta pranzo dei partecipanti alla manifestazione. "La storica corsa, considerata la più bella del mondo per la sua capacità di coniugare tradizione, eleganza e bellezze paesaggistiche, si conferma un appuntamento fisso per la nostra città – dice ancora l’assessore Fattorini – con la partecipazione di auto ed equipaggi provenienti da tutto il mondo".

Tornando a questa settimana, si parte oggi con la festa del cioccolato artigianale "CiocoSi", con il meglio della produzione dolciaria in piazza del Campo, ma anche laboratori per bambini e adulti, show culinari, degustazioni. In programma tanti appuntamenti con protagonista il cacao con ricette che spaziano dalla tradizione senese a quelle più all’avanguardia. Venerdì 24 e sabato 25, nel Cortile del Podestà, la casa editrice "Il Leccio" organizza due giorni dedicati allo scambio di figurine: sarà anche l’occasione per sfogliare e toccare con mano il nuovo album "Figuriamoci Siena–il fantino" che sarà presentato il 23.

Sabato 25 e domenica 26, al Tartarugone di piazza del Mercato, toccherà poi alla "Mostra del vinile, cd e dvd usato da collezione di Siena", organizzata dall’associazione culturale "Ganzo! Eventi culturali". "Non una semplice mostra mercato per soli appassionati del collezionismo in vinile ma anche un’occasione per promuovere una cultura musicale di qualità", afferma il presidente Valerio Capuzzi.