La prima volta a New York per l’arte "primitiva senese" Il Metropolitan Museum of Art di New York ospiterà la mostra "Siena: l'ascesa della pittura, 1300-1350", dedicata alla pittura medievale senese. Opere di artisti come Duccio di Buoninsegna saranno esposte per la prima volta negli Stati Uniti, offrendo un'occasione unica per scoprire le origini della pittura occidentale.