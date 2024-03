La Pramac Racing pensa in grande. Campinoti: "Vogliamo confermarci"

Noblesse oblige. Il Bahrain è lontano più di 4.000 chilometri da Casole d’Elsa, ma i Campioni del Mondo in carica non potevano sottrarsi alla presentazione della stagione che li vedrà gareggiare con l’alloro iridato. Così la Pramac Racing è volata a Manama per presentarsi ufficialmente al grande circo mondiale della Moto Gp, con i suoi dirigenti, i suoi piloti Jorge Martin e Franco Morbidelli, le sue nuove moto Ducati Desmosedici GP24, i suoi sponsor – su tutti Prima Assicurazioni – e la nuova livrea rossoviola dei suoi bolidi a due ruote. E’ stata anche un’esclusiva partnership fra le due massime espressioni del motorismo mondiale, dal momento che domani, in Arabia Saudita le quattro ruote e in Qatar le due, Formula 1 e Moto Gp metteranno in scena, praticamente in contemporanea, il loro grande spettacolo. Presente al gran completo, come si conviene al primo dei top team, la scuderia casolese, con i due piloti, il team manager Gino Borsoi, il Ceo di Prima Assicurazioni, George Ottathycal, guidati dal team principal di Pramac Racing, Paolo Campinoti, che ha fissato gli obiettivi della stagione che sta per cominciare senza nascondere le difficoltà di un bis, ma garantendo l’impegno a 360 gradi di tutto il team per riuscirci: "L’obiettivo di quest’anno sarà riconfermarci ad alto livello, dopo gli straordinari risultati ottenuti nello scorso campionato – ha detto – Arrivando secondi nel campionato piloti con Martin (che si è giocato il titolo di Campione del Mondo piloti fino all’ultima gara ed ha vinto quello di ‘Best Independent Rider’ collezionado 22 podi, fra cui 4 Gp e 9 Sprint Race – ndr) e vincendo il titolo di ‘Team World Champion’, abbiamo fatto la storia come team indipendente. Il 2024 sarà per noi un campionato molto sentito: fare meglio della stagione passata sarà dura, ma ci proveremo con impegno e determinazione". Realista, ma ottimista anche Gino Borsoi: "Affrontiamo questa stagione con grande convinzione – ha affermato – Dopo tre anni presentiamo un pilota nuovo nel team: questo rappresenta per noi una sfida affascinante che vogliamo affrontare con concentrazione, determinazione ed entusiasmo. Ho estrema fiducia nelle potenzialità di Martin e sono certo che Morbidelli darà il massimo per regalarci grandi soddisfazioni, incarnando lo spirito di lavoro e sacrificio che contraddistingue Prima Pramac Racing. La squadra è pronta ad affrontare la nuova stagione con determinazione e ambizione, mirando a raggiungere grandi traguardi con i due talentuosi piloti".