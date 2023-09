La Polizia di Stato entra nella grande famiglia dei donatori di sangue

Anche la Polizia di Stato entra nella grande famiglia senese dei donatori di sangue. E’ stato firmato ieri il protocollo d’intesa, per promuovere la cultura della donazione di sangue ed emocomponenti, dal Questore Pietro Milone e il direttore generale dell’AouSenese Antonio Barretta, insieme alle associazioni di volontariato del territorio Anpas, Avis, Fratres e Gruppo donatori sangue Contrade.

Come già avvenuto con Università, Comune di Siena e Guardia di Finanza, si tratta di un’importante collaborazione istituzionale tra enti, che prevedono accordi per l’accesso e la partecipazione alle iniziative legate alla donazione di sangue, con percorsi ad hoc organizzati per i lavoratori. "Questa iniziativa rappresenta un importante segno di solidarietà – dichiara il questore Pietro Milone –. La Polizia di Stato è infatti sempre favorevole ai progetti che esprimono vicinanza alla gente. Sottoscriviamo convinti questo protocollo certi che riscontrerà numerose adesioni da parte dei nostri operatori, alcuni dei quali già in autonomia donano il sangue". "Ringrazio il Questore e tutto il corpo della Polizia di Stato per aver aderito prontamente al nostro appello – aggiunge il direttore generale delle Scotte Antonio Barretta -. La vicinanza e il sostegno che le Forze dell’ordine stanno dimostrando di fronte a questo tema testimonia, ancora una volta, quanto sia importante la collaborazione tra le istituzioni non solo per compiere gesti solidali ma anche per avviare attività che siano d’esempio per la nostra collettività".

"Questo con la Polizia è un ulteriore passo per unire le istituzioni senesi – sottolineano congiuntamente le associazioni di volontariato del settore – verso un solo obbiettivo, quello di diffondere la cultura della donazione di sangue e plasma. Grazie alla disponibilità di tutti stiamo attraversando un momento intenso ma particolarmente bello. È proprio vero che il bene in certi casi è contagioso".