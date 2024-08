La polemica Borgo e Coro chiedono i video

A distanza di una settimana dalla corsa di un palio decisamente ’sorprendente’, per eventi che sicuramente rimarranno nella storia della manifestazione - è trascorsa più di un’ora, con i popoli in snervante attesa, prima dell’assegnazione della vittoria alla contrada di Castello, con il cavallo Angelo Rosso e il fantino Giosuè Carboni detto Carburo -, a Piancastagnaio non si placano affatto i rumors e le polemiche.

La proclamazione della contrada vittoriosa, visto l’arrivo a tre di Castello, appunto, Borgo e Coro, è avvenuta dopo la visione di centinaia di immagini, di video e di frame e delle numerose fotografie realizzate dal fotografo ufficiale del Magistrato delle contrade pianesi, Gabriele Forti.

L’analisi ha decretato la vittoria, appunto, di Castello, arrivato davanti, per pochi centimetri, alla nemica Borgo e soprattutto a Coro, beffato pesantemente dalla rivale Voltaia.

Una decisione che sembra non essere ancora stata ’digerita’ dalle dirigenze di queste due contrade che hanno giustamente chiesto di poter visionare il filmato attualmente in custodia all’ufficio comunale delle guardie municipali. "Non ho ancora visto il video" ci ha detto un telegrafico Lorenzo Vagnoli, priore della contrada del Coro, la più danneggiata nella corsa dall’ azione non prevista di Antonio Siri detto Amsicora su Prezioso Diamante per la contrada di Voltaia.

Per quanto riguarda invece il priore di Borgo, Sara Fè ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.

Castello, intanto, si gode il ’cappotto’ in attesa dei doppi grandi festeggiamenti in programma, nonché la maxi cena della vittoria con cui celebrerà l’anno del palio straordinario e di quello ordinario, vinto lo scorso 4 maggio.

Giuseppe Serafini