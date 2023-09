La poesia incontra le immagini a Siena: 'Parole Note' al Guitar Festival

Domani alle 21, ingresso libero, nell’anfiteatro della Fortezza Medicea la grande protagonista sarà la poesia, letta da Giancarlo Cattaneo insieme a Maurizio Rossato, duo che da anni porta in giro per l’Italia lo spettacolo ‘Parole Note’. Un dialogo tra poesia, musica e immagini che ha incantato gli spettatori di piazze, teatri e location d’eccezione e che ripassa da Siena dopo alcuni anni.

"Siamo felicissimi di tornare – dice Cattaneo – le altre volte col Siena Guitar Festival ci siamo trovati benissimo. Il percorso di ‘Parole Note’ è un cinema della poesia perché ci sono gli elementi della settima arte proiettati insieme a percorso di lettura di testi di grandi poeti. Il tutto in chiave pop per renderli accessibili e per incuriosire in maniera trasversale. Un percorso multisensoriale, che, come quello della vita di tutti noi, è diviso nelle quattro stagioni passando dalle delusioni, agli amori, alle sfide, al rapporto con gli altri". Di fondo resta comunque la speranza.

"Lo spettacolo consente di entrare in relazione con sé stessi perché chi non ha subito una perdita, una delusione, un amore finito o viceversa vissuto una grande gioia... Il tutto in un flusso unico con la musica che accompagna le letture insieme ad immagini pertinenti che scorrono. Al termine di ciascuna lettura frammenti di film, che strappano sorrisi e riflessioni, del grande cinema italiano a quello internazionale. Spero sempre che le persone si lascino trasportare in una condivisione di emozioni. È una serata per tutti – conclude Cattaneo – per sorridere, emozionare e riflettere". La serata, di scena nell’ambito del Summer Festival in Fortezza, è organizzato dal Siena Guitar Festival del direttore artistico Marcio Rangel.

Guido De Leo