La piattaforma Siisl offre tanti posti

Un addetto alla contabilità a Pisa con contratto a tempo determinato, un installatore tecnico a Lucca, un carpentiere elettrico a Livorno, un disegnatore Autocad a Bagno a Ripoli per un’assunzione a tempo indeterminato ed un ruolo di back office commerciale estero in un’azienda tessile di Prato. Sono solo alcuni degli annunci che si possono trovare sulla piattaforma Siisl, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. Attiva dal 2023, la piattaforma è stata progettata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestita dall’Inps per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e formazione.

Dal 18 dicembre scorso Siisl è diventata accessibile a tutti i cittadini e le imprese. È possibile consultare e rispondere agli annunci caricando il proprio curriculum dopo essersi autenticati con Spid o Cie sul sito siisl.lavoro.gov.it. Inizialmente creata per supportare persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa attraverso il Supporto per la formazione e il lavoro, la piattaforma ha successivamente ampliato la propria platea includendo i percettori dell’Assegno di inclusione e, più recentemente, i beneficiari di indennità di disoccupazione come Naspi e Dis-Coll. Da dicembre 2024 è aperta a tutti.

Grazie a un algoritmo di Intelligenza Artificiale, Siisl calcola l’indice di affinità tra i dati del candidato e quelli della posizione lavorativa, migliorando l’incontro tra domanda e offerta. Gli annunci possono essere filtrati per regione, provincia, comune e per tipologia di rapporto di lavoro, consentendo una ricerca mirata in base alle esigenze personali o alla sede di residenza o domicilio.

Monica Pieraccini