La piaga del Parkinson. Una giornata speciale

A Colle è prevista una giornata dedicata al Parkinson. Sarà il 26 ottobre al Teatro del Popolo con un seminario pubblico di informazione e confronto dal titolo: "Conoscere ed affrontare il Parkinson". Secondo alcuni dati i possibili affetti da Parkinson a Colle si aggirerebbero tra le 200 e le 300 persone. Tutto inizierà alle 15,30 con l’introduzione della presidente dell’associazione Parkinson Siena Odv Marinella Bonucci, a seguire il saluto delle istituzioni con la presenza del sindaco Piero Pii. Alle 16 l’inizio del seminario moderato dal prof. Simone Rossi e tenuto dal prof. Marco Bonifazi e dalla prof.ssa Barbara Paolini che alla fine della esposizione risponderanno alle domande dei presenti. Per le 18 è prevista la conclusione ed i saluti. Durante la giornata si parlerà di ‘Cos’è e come si cura il Parkinson’, grazie al prof. Simone Rossi, neurologo e neurofisiologo clinico, professore associato di fisiologia umana, insegna neurofisiologia presso l’Unisi. Altro argomento sarà ‘L’attività fisica a supporto delle cure’ con il prof. Marco Bonifazi, professore associato di fisiologia all’UniSi, specialista in medicina dello sport e presidente della commissione medica e del centro studi e ricerche della federazione italiana nuoto. Ultimo argomento ‘Consigli dietetici per vivere meglio con il Parkinson’ con la dott.ssa Barbara Paolini, direttore di dietetica e nutrizione clinica dell’azienda ospedaliero-universitaria senese e presidente nazionale dell’Adi (associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica). Per informazioni è possibile telefonare o scrivere al numero dell’associazione Parkinson Siena 371 437 6388 oppure come riferimento colligiano Siro Berti 334 371 3802.

Lodovico Andreucci