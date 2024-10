"La pace è possibile". I giovani da Rondine

"La pace è possibile". Ha questo titolo l’incontro voluto a Poggibonsi da Us Virtus e associazione Aldo Moro presso la Basilica di San Lucchese per venerdì 8 novembre alle 21,15. Porteranno la loro testimonianza gli studenti di varie provenienze internazionali di Rondine-Cittadella della Pace. Dopo l’introduzione del presidente della Us Virtus, Pietro Burresi, seguiranno gli interventi di Lisa Valiani, assessora allo Sviluppo Economico di Poggibonsi, e di Luca Roti di Rondine-Cittadella della Pace. Conclusioni affidate al Cardinale Augusto Paolo Lojudice Arcivescovo di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino. Gli organizzatori, nel tempo, hanno dato vita a edizioni della marcia per la pace e di veglie. Stavolta un incontro, ma sempre con in primo piano i temi della pacifica convivenza nello scacchiere mondiale. Hanno aderito sette amministrazioni comunali (Poggibonsi, Colle, San Gimignano, Casole, Monteriggioni, Radicondoli, Barberino Tavarnelle), le organizzazioni sindacali Cgil e Cisl, associazioni di categoria come Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Misericordie di Poggibonsi e di Staggia Senese, Caritas, Donatori di sangue Fratres, Coro Clara Harmonia.