La novità Esselunga, apre anche il Bar Atlantic

Prima Siena nord con la Conad, poi toccherà a strada Massetana Romana con Esselunga, infine a viale Toselli con Eurospin. È la scacchiera dei nuovi supermercati cittadini, disegnata dal Piano operativo, che nel giro di qualche anno offrirà le nuove opportunità, con l’ingresso di due marchi - Esselunga e Eurospin - fin qui assenti da Siena. Se nel secondo caso siamo più lontani (intanto Sei Toscana deve lasciare l’area per trasferirsi a Isola d’Arbia), i lavori di Esselunga procedono così come il reclutamento di personale.

In quell’area, tanti anni fa, era stato ipotizzata una multisala. Poi, un po’ le dimensioni contenute del terreno, un po’ le valutazioni sulle mutate esigenze del mercato, si sono fatte altre scelte virando sulla grande distribuzione alimentare. In origine, come riporta ancora il cartello dei lavori, era stata pensata una soluzione mista, con supermercato e una-due sale cinema.

Poi quel progetto è stato corretto in corso d’opera e al posto della previsione dei cinema è stata inserita quella per un Bar Atlantic, il marchio che campeggia in analoghi centri commerciali a marchio Esselunga.

Nei prossimi mesi vedrà quindi la luce il primo supermercato del marchio che fin qui era stato fuori da Siena. Non siamo ormai più all’equivalente dello sbarco a Livorno, quando l’arrivo di quel nome inedito nel regno delle cooperative rosse divenne un caso di cronaca nazionale.

I tempi sono decisamente cambiati, ma per la geografia economica del settore resta comunque una novità rilevante. Così come lo è per la conformazione urbanistica di un’area cresciuta negli anni senza una pianificazione complessiva e che solo a forza di rotonde e sensi obbligati in uscita ha trovato un minimo di coerenza.

Altra questione dall’impatto notevole sarà l’arrivo di Eurospin, all’inizio della strada principale di ingresso e uscita da sud, viale Toselli. Qui in Comune si stanno studiando da una parte più immediate soluzioni tampone, dall’altra ipotesi rivoluzionarie per provare a intervenire.

