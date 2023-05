Un vero terremoto per la comunità ecclesiale di Abbadia San Salvatore l’annuncio dato venerdì nell’abbazia di San Salvatore dall’arcivescovo di Siena e vescovo anche della diocesi di Montepulciano Chiusi e Pienza, il cardinale Augusto Paolo Lojudice: l’unificazione delle due storiche parrocchie del Santissimo Salvatore (abbazia) e di Santa Croce con la nomina di un unico parroco, don Antonio Bartalucci (attuale parroco di Santa Croce nel centro storico di Abbadia, che ha preso il posto dell’anziano monsignor Francesco Monachini scomparso lo scorso anno) e del trasferimento di don Giampaolo Maria Riccardi (padre Amedeo ex monaco cistercense ultimo religioso rimasto nella millenaria abbazia dopo l’ abbandono della comunità monastica cistercense). Don Giampaolo è stato chiamato presiedere la comunità parrocchiale di Pienza. Stupore da parte dei fedeli e dello stesso sindaco Fabrizio Tondi, presente in chiesa, il quale ha espresso la propria preoccupazione per l’impegno gravoso di chi dovrà guidare la popolosa comunità parrocchiale badenga. Il cardinale Lojudice ha assicurato la presenza di un sacerdote che coadiuverà il nuovo parroco don Antonio Bartalucci.

G.S.