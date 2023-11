La notte di Halloween Bambini nelle contrade, i grandi in discoteca

E’ diventata ormai una tradizione. Halloween ha conquistato molti Paesi che ogni anno festeggiano la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre con travestimenti da streghe, fantasmi e vampiri. Anche a Siena non sono mancati appuntamenti per i più piccoli, come il tradizionale ’dolcetto o scherzetto’, ma anche per i più grandi. Un appuntamento così amato dai bambini che anche le contrade da tempo hanno deciso di festeggiarlo con serate a tema. Ieri sera cene e discoteche sono state organizzate in diverse società di contrada. Insieme al consueto ’dolcetto o scherzetto’ nel rione. La contrada del Bruco, dopo la cena per i piccoli, ha organizzato una discoteca ospitando i bambini delle contrade alleate, Nicchio, Torre e Istrice, che così si sono ritrovati per festeggiare insieme la notte di Halloween.

Ma non solo, il 31 ottobre è un momento di divertimento anche per i più grandi. L’Agriturismo il Ciliegio ha organizzato una ’Cena con delitto, speciale Halloween’. Non è mancata la festa ’Horror Night’ dei Goliardi al Nannini Conca D’Oro. Musica poi alla Corte dei Miracoli con ’The Legendary R’n’R Halloween Party’, con uno spazio body painting a disposizione per la prima parte della nottata. Ovviamente serate a tema anche nelle discoteche del territorio per la notte di Halloween. Il Vanilla disco club ha pensato al ’Circo Nero Revolution’ una serata con acrobati, funamboli, mangiafuoco e giocolieri, personaggi affascinanti ed inquietanti. ll Papillon ha organizzato una serata ’Techno Rebels’ Halloween Night Party. Al Sottosopra l’evento ’Hola Chica’, con musica Hip Hop, reggaeton e pop.

Tanti gli appuntamenti che hanno reso la notte delle streghe protagonista. Non sono mancati anche gesti di solidarietà. Una delegazione dell’Associazione Cuore di Maglia ha donato preziosi manufatti destinati ai piccoli ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale, sia in concomitanza di Halloween sia in vista della Giornata Mondiale della Prematurità.

Veronica Costa