La nostra esperienza al Centro Anziani di Abbadia

Il 5 aprile 2024 siamo andati al Centro Anziani di Abbadia San Salvatore, per esporre alcune informazioni e accortezze utili quando si naviga in Internet. Abbiamo fatto un’esperienza nuova che ci ha permesso di scambiare idee e pensieri. Erano presenti alcuni rappresentanti del comitato Gentilezza di Abbadia San Salvatore, perché il nostro comune fa parte della rete della gentilezza ed è in nome della gentilezza che abbiamo dato queste informazioni agli anziani, che sono vittime di molte truffe. Per gli acquisti su internet sarebbe utile avere una carta prepagata e ricaricarla solo con la cifra necessaria all’acquisto per evitare clonazioni. Il nostro consiglio è di non fidarsi mai delle persone sconosciute anche se si presentano di bel aspetto, e se abbiamo dubbi dobbiamo essere prudenti, prendere tempo e chiamare il 112; gli operatori potranno verificare la veridicità di quello che sta accadendo e mandare subito una volante sul posto se necessario. E’bene evitare di aprire la porta a sconosciuti quando si è soli in casa, nel caso in cui gli operatori delle utenze domestiche avessero bisogno di entrare nella nostra proprietà, dobbiamo chiedere sempre il tesserino e telefonare alla compagnia che rappresentano, non consegnare mai pagamenti in contanti a persone che si presentano a casa come referenti comunali o enti pubblici, poiché nessun ufficio manda dipendenti a domicilio per riscuotere pagamenti o chiedere oro e gioielli! Alcuni anziani ci hanno detto di essere già stati truffati ma dopo questa esperienza non ricapiterà e ci hanno ringraziati poiché è stata utile.