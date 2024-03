’La Nazione’ alla Scuola Media ’Sabin’. Studenti a lezione di Giornalismo

Una lezione speciale quella tenuta da Cristina Belvedere, redattore de ’La Nazione’, alla Scuola Media ’Sabin’ di Siena. La giornalista, alla presenza dell’insegnante referente Alessandro Colucci e del dirigente scolastico Floriana Buonocore, ha raccontato agli alunni partecipanti al laboratorio alcune tra le sue più significative esperienze professionali, suscitando il vivo interesse e l’attiva partecipazione dei ragazzi, conquistati dal fascino di una professione che non smette di attrarre la curiosità dei giovanissimi. E infatti non sono mancate le domande sull’attività di chi tutti i giorni è impegnato nel difficile compito di fare informazione. La giornalista ha spiegato il lavoro in redazione, quali sono gli ostacoli che può incontrare il cronista, ma anche la soddisfazione nel vedere la propria firma in fondo a un pezzo frutto, molto spesso, di una complessa attività di documentazione e verifica. La lezione si è tenuta nell’ambito di un’attività laboratoriale che si propone di avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione, ai suoi linguaggi, alle sue molteplici forme. L’entusiasmo suscitato negli studenti dall’intervento di Cristina Belvedere promette di rinnovarsi in occasione dei prossimi incontri.