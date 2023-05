La musica per film alla Chigiana Le note da ascoltare con gli occhi

C’è la musica che è meglio ascoltare con gli occhi chiusi, e c’è quella che invece deve essere ascoltata con gli occhi spalancati. Fa parte di questa seconda categoria la musica da film. Colonne sonore che nell’immaginario ai primi accenni della melodia richiamano subito un’atmosfera, un personaggio, una storia. L’Accademia Chigiana e Toscana Film Commission dedicano a questo mondo di note e immagini la seconda edizione del Chigiana Film Scoring Intensive Program. Partito in questi giorni, il progetto andrà avanti fino al 4 giugno con corsi intensivi proposti da uno staff di docenti che annovera i migliori professionisti del settore, pluripremiati a livello internazionale, alcuni dei quali provenienti dall’industria hollywoodiana.

"Il consolidamento della nuova area di attività Suono e Immagine con la seconda edizione del Film Scoring Intensive Program – afferma il presidente della Chigiana, Carlo Rossi – si configura in linea di continuità con l’eredità storica dell’accademia e con la sua prestigiosa offerta formativa nell’ambito della musica per film, che in passato ha avuto la presenza di grandi protagonisti quali Francesco Lavagnino, Nino Rota e i premi Oscar Ennio Morricone, Nicola Piovani e Luis Bacalov. Un progetto nato in collaborazione con la Toscana Film Commission che riconosce a Siena e alla Chigiana il ruolo di centro di eccellenza per la composizione e la produzione di musica per film". "Ancora una volta – aggiunge il direttore artistico della storica istituzione senese, Nicola Sani – la Chigiana si conferma al centro del processo che coniuga l’alta formazione artistica professionale con i processi produttivi più avanzati di oggi. Le tecnologie digitali hanno aperto una nuova era nel campo dell’elaborazione del suono, in particolare nel settore delle tecnologie digitali applicate allo spettacolo".

"In questi giorni – sottolinea il direttore amministrativo, Angelo Armiento – si sono svolte nella sede dell’Accademia alcune riprese del film ‘Diciannove’ del regista Giovanni Tortorici, prodotto da Luca Guadagnino, cui la Chigiana ha contribuito proponendo musicisti e fonici per la registrazione della scena di un concerto ambientato nel salone di Palazzo Chigi Saracini". Tra i docenti coinvolti Patrick Kirst, Anna Drubich, Timothy Huling, Alessio Miraglia, Marco Beltrami, Lawrence Shragge, Marco Streccioni Tim Starnes. Il Film Scoring Intensive Program è uno dei moduli del nuovo progetto Suono e Immagine, con l’obiettivo di avviare collaborazioni professionali nazionali e internazionali.

Riccardo Bruni