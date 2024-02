La mostra su Gavazzi è stata prorogata fino al primo aprile

E’ stata prorogata fino al 1 aprile la mostra ’Giuseppe Gavazzi. Una perfetta coincidenza’ al Santa Maria della Scala. L’esposizione, a cura di Mauro Civai, Andrea Sbardellati, Enrico Toti, è allestita nei Magazzini della Corticella, e propone una completa rassegna di opere realizzate in oltre un cinquantennio da Giuseppe Gavazzi, artista per certi versi atipico ma dalla fama ampiamente ed internazionalmente consolidata, ha conquistato i visitatori, attratti dalle sculture in mostra che raffigurano prevalentemente la figura umana, resa nei suoi atteggiamenti quotidiani e spontanei.