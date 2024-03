La Misericordia celebra l’opera di Capitini

Nella chiesa della Confraternita della Misericordia di Castelnuovo Berardenga è stato inaugurato l’affresco ’La Pentecoste’ eseguito dall’artista Francesca Capitini. Dopo le parole di benvenuto espresse dal presidente della Confraternita, che ha ricordato le attività svolte da questa associazione, è intervenuto il sindaco Fabrizio Nepi per ringraziare i confratelli della Misericordia per l’opera di volontariato svolta per la comunità di Castelnuovo Berardenga. Di seguito è stata fatta una descrizione dell’attività artistica della Capitini e un commento sulla sua opera, ricordando "tra le opere più importanti, una scena di vita francescana che possiamo ammirare nella Basilica di Assisi, più precisamente, nella cappella delle reliquie".

E oltre agli affreschi murari, di lei si ricordano le opere pittoriche su Santa Caterina da Siena consegnate agli insigniti dell’omonimo premio: personaggi del cinema come Alberto Sordi, Gigi Proietti, Leonardo Pieraccioni, Ezio Greggio, Raul Bova, Virna Lisi e della scienza come Zichichi, tanto per citarne qualcuno, hanno ricevuto le sue litografie.

"La scena – così è stata presentata l’opera a Castelnuovo Berardenga – mostra tonalità delicate e una particolare cura al dettaglio soprattutto nelle vesti e nei volti dei partecipanti. In quest’opera sono rappresentati tutti gli elementi caratteristici della Pentecoste e nello sfondo un profilo di Castelnuovo Berardenga. È interessante notare che l’artista abbia voluto realizzare i volti degli apostoli prendendo spunto dalla fisionomie dei membri della Confraternita della Misericordia che con la loro attività di volontariato hanno fatto del bene a questa comunità".

Maurizio Madioni