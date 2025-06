"La mia vita è cambiata ma ancora non sono niente. Mantengo il profilo basso"

Una scritta in greco antico sul braccio destro. "Cosa significa? Ma quante cose volete sapere, fate domande diverse", invoca Andrea Sanna, in arte Virgola. E allora, a questo giovane che il 2 novembre compirà 27 anni, si chiede di riavvolgere il nastro tornando a 12 mesi fa. "Quanto è cambiata la mia vita? Tantissimo", ammette. Basta poi sottolineare che è diventato un nome di Piazza e Virgola rilancia: "Diventato ancora niente. Mi sono solo introdotto nel Palio ad agosto, un anno fa non ero ancora niente. E tuttora non sono niente", ripete tenendo la barra dritta. "Profilo basso? Sempre", annuisce.

Lo dice il capitano Andrea Causarano?

"Lo dico io. E anche lui, sì".

Avete un rapporto privilegiato però sei libero.

"Sì, ribadisco. Fermo restando il rispetto per la Selva che mi ha fatto debuttare".

Si parte da qui ma hai anche altre possibilità.

"Esatto".

Hai montato Tabacco, vittorioso a luglio 2024, potrebbe rientrare Tale e quale.

"Non sarebbe male, vediamo come va in Piazza. E’ esperto. Speriamo di montare un cavallo che arrivi bene alla fine".

Come ti sei preparato fisicamente?

"Palestra, corsa, tutto! Anche con i suggerimenti di Causarano che sono preziosi per l’esperienza avuta nello sport ad alto livello".

Importante anche la mente.

"Quando arrivi preparato fisicamente allora stai bene anche con la testa. Sei sereno".

Molti pensano che sarai una risorsa per il Palio.

"Spero. Vorrei veramente diventare qualcuno nel Palio".

Fantini del passato che ti piacciono?

"La rabbia di Aceto, quello che faceva Cianchino. Mi piaceva il suo modo di montare".

Di chi vorresti prendere il carattere? Importante per tessere i rapporti.

"Vado bene anche io, sono aperto e socievole".

A Causarano cosa ti senti di dire?

"Se diventerò qualcuno sarà anche grazie a lui e mi ricorderò sempre della Selva".

La.Valde.