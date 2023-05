La media Marmocchi premiata al Salone del Libro di Torino

Diversi anni or sono, gli allievi universitari di Umberto Eco del Corso di Comunicazione riscrissero la favola di Pinocchio utilizzando esclusivamente vocaboli dalle iniziali con la lettera "p". Un tautogramma in piena regola. Lo stesso metodo di componimento, non in questo caso per il capolavoro di Collodi, bensì per un paio di storie originali, ha permesso alla seconda B della media Francesco Costantino Marmocchi di Poggibonsi (Istituto comprensivo 1) di ottenere il riconoscimento principale a una manifestazione la cui finale ha avuto per teatro il Salone del Libro di Torino.

La Sala Azzurra ha ospitato il concorso nazionale Comix Games e sei ragazze del Comprensivo 1 – Maria Sole Arzilli, Marta Matteucci, Nora Giusti, Viola Favilla, Irma Mezzetti e Stella Fantacci – hanno conquistato il primo premio nella sezione riservata ai tautogrammi. I loro due elaborati, coerenti con il tema ’Ragazzi, specchiatevi’ proposto dalla giuria, hanno visto la luce attraverso l’impiego delle iniziali "c" e "s". "Giocare con le parole – ha detto Silvia Cortigiano, insegnante di Lettere delle ragazze premiate – è una metodologia accattivante per acquisire competenze in modo divertente. I ragazzi arricchiscono il vocabolario e rafforzano le abilità linguistiche". Da gennaio centinaia di classi di tutta Italia si sono confrontate in una competizione online. Fra i partecipanti, gli esperti hanno selezionato i migliori che, sbaragliando la concorrenza, hanno staccato il biglietto per Torino. La seconda B della Marmocchi si è aggiudicata la qualificazione all’evento conclusivo grazie alle alunne Arzilli e Matteucci, capaci di musicare ’I Promessi Sposi’ sulla base di ’Un bacio all’improvviso’, brano di Rocco Hunt e Ana Mena.

Paolo Bartalini