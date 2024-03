La malavita nel Belpaese. Ecco come è organizzata

La mafia, con le sue radici profonde nella storia italiana, rappresenta un fenomeno complesso e controverso, essa ha origini secolari e ha avuto un ruolo importante nella Storia, prima durante e dopo l’Unità d’Italia. La mafia è un’organizzazione criminale che si trova in Italia e in tutto il mondo, è l’eredità di quel movimento, che durante l’Unità d’Italia, si chiamava Brigantaggio che venne definito come un fenomeno di criminalità politica, alimentato dai Borboni che gli davano denaro e ufficiali per addestrare i briganti. Fu definito come una sorte di guerriglia condotta da bande, il fenomeno coinvolse anche contadini ed ex carcerati. Successivamente questo fenomeno riprese vita nelle scelte politiche legate al Sud d’Italia, durante i Governi di Giovanni Giolitti.

I mafiosi sono interessati al potere economico, cioè i soldi, che riescono a ottenere grazie al traffico di armi e di droga. I mafiosi fanno anche affari con i politici in modo da ottenere favori in cambio di voti e protezione. Può inoltre arricchirsi con il ’pizzo’, una tassa che i mafiosi chiedono ai commercianti in cambio di protezione. Chi non paga il pizzo, può subire danni gravi alla propria attività. Ci sono stati molti episodi dove la mafia ha colpito uomini dello Stato magistrati o politici che nelle loro vita, convinti da una forte integrità morale, hanno deciso di combattere l’illegalità e la criminalità, un esempio molto noto è quello dei giudici Falcone e Borsellino, che hanno combattuto per sconfiggerle perdendo la propria vita. Le organizzazioni più conosciute in Italia sono: Cosa Nostra: ha dei “soldati” detti ’uomini d’onore’. Organizzata in Famiglie o Mandamenti. La Camorra: ha creato dei veri e propri “sistemi” criminali che sfruttano la povertà delle persone nelle periferie di Napoli. Si occupa dello spaccio della droga, del traffico d’armi e di rapine. La ‘Ndrangheta: Nasce in Calabria, si è organizzata in ‘ndrine, presenti in ogni comune, formate da famiglie che prevedono un vero e proprio rito per entrare a far parte.

Purtroppo ancora oggi, in quei luoghi dove non si promuove una cultura e un’educazione alla legalità con la Scuola, Associazioni di vario tipo e natura, mondo dello sport, molti giovani, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, si aggregano a queste società criminali lasciando gli studi diventano manovalanza per queste organizzazioni. Da sempre ci sono pregiudizi sull’Italia Meridionale, perché si pensa che le organizzazioni criminali siano solo in quei luoghi, invece dobbiamo ricordarci che la mafia è ovunque. La popolazione Italiana ha un compito molto importante quello di sconfiggere una mentalità illegale, per non far proliferare queste associazioni criminali, quindi ogni cittadino socialmente consapevole deve decidere di stare dalla parte giusta e per questo denunciare ogni fatto ambiguo e ogni minaccia che vede o di cui viene a conoscenza.