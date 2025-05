La magia di Castelmuzio. Tra libri, gusto e giochi

È tempo di Borghi in Festa e CastelLibro, per le strade e le piazze di Castelmuzio, da domenica 25 maggio fino a lunedì 2 giugno. Un ricco calendario di eventi, all’insegna della cultura, della musica, dell’arte e della tradizione. Domenica 25 si apre con un’anteprima tutta dedicata alla tradizione gastronomica: dalle 17.30, per le vie del borgo, si celebrano i 150 anni della Macelleria Ricci con degustazioni, musica e la partecipazione straordinaria di Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione.

Venerdì 30, al Centro dell’Olio, si entra nel vivo della festa con una serata Street Food e Techno DJ Set a cura del Circolo di Castelmuzio, dalle 19.30. Sabato 31, la Terrazza del Belvedere ospita alle 10 la presentazione del romanzo ‘Il Redentore’ di Vincenzo Galati. A seguire, Lorenzo Bartoli presenterà ‘Neurologik Park’. Il pomeriggio, dalle 15.30, è dedicato ai giochi con CastleGAME: Giochiamo sulla tavola apparecchiata. Alle 18 e alle 21.15, Jenial Performer porta in scena ‘La Meztcla Show’, spettacolo tra arti circensi e musicali. Alle 15.30, nella Pieve di Santo Stefano a Cennano, Furio Durando presenta ‘Di Mare e di Memoria’. Alle 17.30 un incontro dedicato all’archeologia con il professor Jacopo Tabolli e i sindaci Agnese Carletti e Andrea Francini. Domenica si comincia alle 8.30 con il raduno di auto, moto e vespe d’epoca. Alle 10, sulla Terrazza del Belvedere, Sara Lucaroni presenta il libro ‘La destra e le donne. Da Mussolini a Giorgia Meloni’, dialogando con Michela Berti, responsanile della redazione de La Nazione di Siena. Alle 11, Marianna Aprile e Luca Telese dialogano sul saggio ‘Materiali resistenti’. Alle 16.30 Michele Rossi parlerà dei Cccp insieme a Giannetto Marchettini e Jori Diego Cherubini. Alle 19, Mario Tozzi in dialogo con Marco Ginanneschi.

Lunedì 2, alle 10 Alessandro Raveggi e Pietro Grossi, con Leonardo Bucciardini. Alle 12, Daniele Magrini presenta ‘Il potere delle macchine sapienti’. Alle 16, Franco Cardini e Sergio Valzania parlano de ‘I confini della storia’, con Paolo Caselli. Alle 17, Edoardo Cannoni racconta La memoria del cuore. Per le vie del borgo alle 17.30, stornelli e rime di Francesco Burroni insieme a Mauro Monni, verso il gran finale con l’estrazione dei premi della lotteria alle 22.30.