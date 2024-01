La Lastrigiana non attraversa un buon momento

Nonostante l’ottima impressione che destò nella gara di andata la Lastrigiana non vive un momento particolarmente brillante all’interno di una stagione che spesso l’ha vista della seconda metà della classifica. Al momento i fiorentini hanno infatti 21 punti, al pari della Rondinella Marzocco, e si trovano a più tre sulla zona playout, al momento occupata, per quanto riguarda la quart’ultima piazza della classifica, dall’Asta Taverne. Quella di domani quindi per i padroni di casa sarà una gara importante che mette in palio punti pesanti. Assente il centrale titolare Borselli, che sconterà un turno di squalifica mentre rispetto al match giocato lo scorso settembre a Badesse non ci sarà l’attaccante Mattia Morelli (in rete in quella occasione) che un mese fa è passato al River Pieve, sempre in Eccellenza Toscana ma nel girone A. Fu lui ad inizio ripresa ad aprire le danze il 25 settembre 2023: poi pareggio di Boccardi e autogol di Chiavacci su cross di Agostinone.