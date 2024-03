La Kahuna Film è ancora sugli scudi. Massima concentrazione su due progetti

Nuova prestigiosa esperienza di carattere internazionale per la Kahuna Film, di ritorno dal Festival di Berlino. La società poggibonsese, grazie alla neonata rete di impresa "Tuscany Film Production" costituita insieme alla Dado Production con sede a Prato, era tra le dieci società italiane selezionate dall’European Film Market. Una significativa occasione, in una speciale vetrina cinematografica, per presentare i progetti in cantiere in questo periodo. "L’obiettivo del nostro network – spiega Francesco Bruschettini (nella foto) di Kahuna Film – è diventare referente per le produzioni, italiane e internazionali, che intendono realizzare film nella nostra regione". Francesco Bruschettini, da tempo al lavoro anche per cogliere le opportunità in materia di accesso ai contributi per il settore, è attivo in due progetti, entrambi affidati alla direzione del regista Francesco Falaschi: il film drammatico ‘Da questo punto del mondo’ e la commedia ‘Wishlist’.

Paolo Bartalini