La Guardia di Finanza cerca una sede. Avviso per un grande immobile

La notizia potenzialmente potrebbe avere risvolti rilevanti sull’assetto urbanistico della città: la Guardia di Finanza cerca un immobile per trasferire completamente le proprie sedi, con una superficie complessiva fra 7mila e 8.500 metri quadri. Notizia che fa il paio con la ricerca, avviata da tempo, di una nuova sede da parte della questura, ora in via del Castoro con una logistica piuttosto complicata.

La Finanza adesso si trova nella storica sede di via Curtatone e negli spazi al piano terra dell’ex clinica Rugani, trasformata in appartamenti a quelli superiori. Ieri è stata pubblicata la ricerca per "un immobile, in vendita nel comune di Siena, da adibire a caserma per le esigenze dei reparti alla sede di Siena. Tale immobile, già costruito, dovrà avere una superficie complessiva compresa fra 7.000 e 8.500 metri quadri, con spazi suddivisi ad uso ufficio, ad uso alloggiativo (alloggi di servizio e camerate), oltre a locali tecnici (corpo di guardia, armeria), spazi generici (sala convegno, sala conferenza, archivi, magazzini) e spazi interni per il parcheggio degli autoveicoli. Lo stesso dovrà trovarsi in zone servite dalle principali linee di trasporto pubblico".

Per gli elementi di dettaglio (ripartizione delle superfici, documentazione tecnica da produrre, modalità e tempistica di trasmissione), la nota della Guardia di FInanza rimanda all’avviso di ricerca di mercato disponibile sul sito istituzionale: www.gdf.gov.it/it/stazioni-appaltanti/bandi-di-gara/archivio/anno-2024/re-t-l-a-toscana/settembre/ricerca- immobile.

L’immobile ricercato è particolarmente importante, per contenere tutte le funzioni previste da una sede moderna compresa la questione parcheggio, adesso non esattamente felice tra via Curtatone e piazza Matteotti. E quindi si dovrà necessariamente guardare al di fuori del centro storico, come per la questura e come alla fine è stato anche per i carabinieri, che avevano valutato per il comando provinciale l’ex sede della Banca d’Italia nella Stufasecca. Un immobile di pregio ma di certo tutt’altro che comodo per i collegamenti stradali.