La graduatoria dei redditi Apre Siena, chiude Radicofani

di Orlando Pacchiani

È una classifica che riflette la geografia economica delle terre senesi, con il capoluogo e le zone circostanti posizionate più in alto e i comuni del sud della provincia posizionati indietro. L’infodata del Sole 24 ore elabora i dati delle dichiarazioni dei redditi dello scorso anno e quindi è relativa alla situazione 2021. In generale si notano gli effetti del rimbalzo dell’economia riscontrato in tutta Italia dopo il primo anno della pandemia da Covid, con 34 Comuni che fanno registra una crescita dei redditi rispetto al 2020 e il solo Radicofani che fa registrare il segno meno. Un peggioramento che porta il paese all’ultimo posto della graduatoria, dove fino all’anno precedente si trovava Chianciano Terme, dove gli effetti lunghi della profonda crisi del sistema alberghiero si fanno evidentemente ancora sentire.

In testa alla graduatoria provinciale nel capoluogo il reddito medio è di 25.680 euro, con una crescita di 894 euro rispetto al 2020. Segue Radicondoli, che merita un discorso a parte: il paese valdelsano che si affaccia sulle colline metallifere è il più piccolo della provincia con il minor numero di contribuenti (701) e proprio per questo da anni segue una politica di attrazione e sgravi fiscali voluta dal Comune. La crescita di 2.454 del reddito medio nel 2021 è emblematica. Terzo in classifica Castelnuovo Berardenga, terra di confine tra il capoluogo e il Chianti: 24.512 euro la media dei redditi denunciati.

Perché ovviamente va tenuto conto anche di questo: nella graduatoria dell’Agenza delle Entrate figurano solo le denunce, anche per questo laddove sono presenti redditi fissi o pensioni anche alte è più facile che la statistica generale cresca.

Tra i dati da segnalare, il balzo di Montalcino, che è cresciuto di 4.058 euro dal 2021 al 2020, quinto in classifica. Altre realtà cresciute molte sono Pienza (+1.761) e Castiglione d’Orcia (+1.735).

In fondo alla classifica, subito sopra a Radicofani e Chianciano terme, figurano Abbadia San Salvatore, Monticiano, Sarteano. La media toscana è 23.040 euro, alla fine solo cinque comuni senesi su trentacinque sono al si sopra di questo dato. Nella graduatoria nazionale, Siena si colloca al tredicesimo posto, in un panorama dominato dalle città lombarde (Milano, Monza, Bergamo, Pavia) e da città più grandi Siena, a parte Legnano collocato al nono posto.