La ‘Giornata Mondiale del Cuore’

Domani si celebra la Giornata Mondiale per il Cuore, la campagna mondiale di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebro vascolari, promossa in tutto il mondo dalla World Heart Federation attraverso una comunità di oltre 200 organizzazioni nazionali che, insieme, sostengono l’impegno della società medica e delle fondazioni per il cuore in oltre 100 paesi. Su tutto il territorio della provincia di Siena, grazie all’impegno delle Pubbliche Assistenze, in sinergia con le istituzioni e i professionisti sanitari, le volontarie e i volontari sono coinvolti in screening cardiologici gratuiti, visite, esami, lezioni informative, incontri con specialisti, attività fisiche, dimostrazioni di primo soccorso, laboratori e prove pratiche. Alla Giornata Mondiale del Cuore hanno aderito 148 Pubbliche Assistenze in 16 regioni italiane per sensibilizzare le persone ad una vita più sicura in termini di prevenzione dalle malattie cardiovascolari e in termini di cardio-protezione, cultura della partecipazione e molto altro.

"In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore – commenta Daniela Salvadori, coordinatrice ANPAS Zona Senese – la rete delle nostre associazioni si impegna con le volontarie e i volontari delle Pubbliche Assistenze Senesi per offrire momenti di incontro e (in)formazione, contribuendo a salvaguardare la salute della comunità in cui operiamo. E’ fondamentale partecipare e prendere parte attivamente alle iniziative in programma su tutto il territorio".