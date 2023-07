La Fp Cgil prepara i propri iscritti per due concorsi a Siena

La Fp Cgil attiva un corso, per i propri iscritti, di preparazione per due concorsi in provincia di Siena per il sistema integrato zero-sei: concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 unità full time nel profilo professionale di ’funzionario educatore nido’ -bandito dal Comune di Colle di Val d’Elsa e concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 unità di personale nel profilo di ’funzionario didattico scuola infanzia’ bandito dal Comune di Siena.