La festa per San Lucchese. Tradizione e senso di comunità

Notevole partecipazione di poggibonsesi per la ricorrenza, nella giornata di ieri, di San Lucchese. Sono intervenute le autorità (nella foto), dalla sindaca Susanna Cenni ai componenti della giunta comunale, ai rappresentanti delle forze dell’ordine in occasione della Solenne Celebrazione nella Basilica patronale di Poggibonsi secondo il programma liturgico diffuso nei giorni scorsi dalla locale comunità dei frati francescani. Iniziative solidali hanno preso forma in occasione della giornata, grazie all’impegno di volontari di numerose associazioni del territorio.

Spicca l’opera del gruppo "Giovani insieme per…", che ha dato vita da Poggibonsi a una raccolta di fondi dedicata all’organizzazione di volontariato "Sulla strada", attiva in Guatemala con l’obiettivo di combattere il lavoro minorile in modo da garantire ai più piccoli un’infanzia libera dallo sfruttamento attraverso piani di istruzione, salute e con la creazione per gli stessi ragazzi di una serie di alternative di carattere lavorativo con dignità e senza speculazioni. Tra queste le realizzazione di un forno per la panificazione nel Paese dell’America Centrale ed è proprio su tale progetto che si sono concentrate le attenzioni dei "Giovani insieme per…".

Un ente capace di riunire idealmente più generazioni, visto che la fondazione rimanda a più di quaranta anni or sono a Poggibonsi. Nonostante i timori per il maltempo, una significativa affluenza ai momenti religiosi e ricreativi della festa del Patrono, alle bancarelle commerciali, agli stand delle associazioni, dai Rioni di Poggibonsi ai team sportivi, da Pubblica Assistenza e Misericordia, ad Anffas Alta Valdelsa, e alla tradizionale fiera di beneficenza. Un momento particolarmente sentito dalla comunità locale devota al patrono. La festa rappresenta sempre un momento di condivisione importante.

