La Festa dell’Europa: "Economia circolare nell’orto botanico curato dagli studenti"

Con un incontro in uno dei suoi luoghi più selvaggi e suggestivi, l’Orto botanico delle studentesse e degli studenti, l’Università ha festeggiato la Giornata dell’Europa presentando il calendario di iniziative previste nel mese di maggio insieme a Europe Direct. "Raccontiamo la Festa dell’Europa attraverso un’iniziativa di economia circolare che materializza il rapporto che ci può essere fra la gestione di un orto (e quest’anno anche di un frutteto) rispetto all’attività che fanno gli studenti, che è quella di prendersi cura di qualcosa che cresce, matura, si sviluppa e dà frutti - ha detto il rettore Roberto Di Pietra -. E tutto questo lo facciamo negli spazi verdi attorno a San Francesco, in un rapporto di collaborazione con la Contrada della Giraffa. Questo alimenta un tema che è quello della sostenibilità ambientale e sociale e la trasferisce alla percezione degli studenti che la potranno trasmettere alla società". All’evento hanno preso parte il professor Massimiliano Montini, delegato alla cittadinanza europea, Alessandra Baldassarri, comandante dei Carabinieri Forestali di Siena, Piero Pii, sindaco di Colle di Val D’Elsa, Gianni Mazzoni, Priore dell’Imperiale Contrada della Giraffa e Angelita Campriani, responsabile Europe Direct Siena, per l’occasione è stato presentato il nuovo frutteto. "Durante il mese avremo altre iniziative - ha anticipato il professor Montini -: la prima sarà un incontro con gli europarlamentari all’Università di Firenze venerdì 16 maggio. Il 17 ospiteremo nel cortile del Rettorato un evento che rientra nel percorso di preparazione del Giro d’Italia con l’apertura di una mostra fotografica, e alle 16, un evento sul Manifesto di Ventotene, dedicato a Ernesto Rossi, che studiò a Siena negli anni ’20. Il 13 giugno, a Colle Val D’Elsa, insieme al Comune, a cui avvieremo un percorso di coinvolgimento della cittadinanza per iniziare a informare sui progetti europei sul territorio".

Eleonora Rosi