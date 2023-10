La festa delle due ruote. L’Eroica ha archiviato un’altra edizione da record

Una festa senza fine, nella due giorni che ha invaso le strade senesi, con Gaiole in Chianti "capitale mondiale della passione del ciclismo", come l’ha definita Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica. I novemila iscritti, più gli accompagnatori, i turisti, i visitatori: Gaiole è stata letteralmente invasa in questo fine settimana, ma tutta la provincia ha risentito di questo fiume di persone che ha approfittato anche del tempo particolarmente clemente.

Al via campioni del passato e del presente, gruppi sportivi, anche una squadra della Guardia di Finanza di Siena con tanto di auto epoca. E poi bambini e anziani, uomini e donne, tutti alimentati da una grande passione, quella che, dice Brocci, "tanti anni fa volevamo risvegliare, anche se non pensavamo che saremmo diventati un vero e proprio movimento".

Un fenomeno che si è già trasformato in museo, la Casa Eroica allestita nelle ex cantine Ricasoli a Gaiole.

O.P.