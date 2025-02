La famiglia ‘Piccini’ approda a Sanremo

Un viaggio tra musica, tradizione e cultura enologica. ‘Piccini – La famiglia italiana del vino’ approda a Sanremo con una speciale serie videopodcast dedicata all’incontro tra due grandi eccellenze italiane: la musica e il vino. Cinque puntate, in diretta da Casa Sanremo, a tema ‘Vino in musica’, esplorato attraverso racconti, riflessioni e confronti. Andranno in onda su Rai 2, nell’ambito delle dirette da casa Sanremo. Puntate che saranno anche su Spotify oltre alle altre maggiori piattaforme di streaming. Ad aprire il format, un monologo di Raffaele Tovazzi, filosofo esecutivo e speaker radiofonico, che introdurrà il tema della serie con una narrazione suggestiva e coinvolgente. Le altre quattro puntate vedranno Raffaele Tovazzi e Mario Piccini (nella foto), patron del brand Piccini 1882, in dialogo con addetti ai lavori, artisti e personalità legate a vario titolo a Sanremo. "La serie – viene affermato in una nota dell’azienda – sarà un’occasione per vivere il Festival di Sanremo da una prospettiva inedita, esplorando il legame tra musica e vino attraverso le esperienze e le emozioni di chi vive la magia di Sanremo in prima persona. Le puntate saranno trasmesse in diretta, ogni giorno per tutta la durata del Festival, dagli studi di Casa Sanremo, nel cuore del Festival di Sanremo. Ogni episodio sarà successivamente disponibile su tutte le piattaforme di streaming audio e video, arricchito da contenuti social esclusivi per amplificare e approfondire il racconto dell’esperienza". Una grande occasione, quindi, anche per il territorio valdelsano di farsi conoscere in quello che è il momento televisivo tra i più seguiti in Italia.

Lodovico Andreucci