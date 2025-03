La ‘doppietta’ di Bacci, capitano della Chiocciola

Stanislao Bacci è capitano dell’ottocento che nella Chiocciola ha lasciato il segno. Lo è stato in vari momenti ma soprattutto ha vinto due volte. Ferdinando principe di Toscana era presente, con tutta la corte, alla corsa. Le cronache del tempo annotano che fu una mossa molto giovane e calato il canapo partì primo il Drago che alla Fonte fu raggiunto dalla Chiocciola, a San Martino passò il Nicchio, ma fu la Chiocciola che in prima posizione si mantenne fino a vincita di Palio. Gravi nerbate furono scambiate fra i fantini, ma non si ebbero cadute di alcuni di essi, per cui si può dirsi che la carriera sia stata combattuta e gareggiata. Bacci trionfa ancora alla guida di San Marco due anni dopo ancora con il fantino Paolaccino, che aveva un particolare feeling con questo capitano. La cronaca ci racconta che "le contrade al Canape si fermarono per dare nuovamente la mossa, credendo che la prima non fosse stata buona, ma la Chiocciola proseguì a far tre girate, al termine delle quali fu tirato il mortaletto, segno di vincita, e giustamente pretese il Palio, perché quando dai Giudici è stato calato il canape la mossa è buona, sulle prime non volevano darlo, ma finalmente le fu dato". Lode dunque a Stanislao Bacci.

Massimo Biliorsi