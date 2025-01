La denuncia dei sindacati: "Ospedale di Nottola, manca il personale"

Ancora fermento tra i dipendenti che operano negli Ospedali riuniti della Valdichiana Senese. Al centro del confronto la dotazione di personale, ritenuta insufficiente. Ad evidenziare, attraverso le sigle sindacali FP CGIL Siena, Nursind di Siena e UIL FPL, una situazione che richiederebbe "di adeguare gli organici a standard che possano garantire la qualità delle cure e la sicurezza di pazienti ed operatori", sono i dipendenti del Modulo di continuità assistenziale - MO.di.CA, ovvero l’ospedale di comunità, dell’hospice e della riabilitazione di Nottola. ‘Con 18 posti letto assegnati – si legge nella nota inviata alla direzione della Asl -, la previsione di un solo infermiere e due operatori socio-sanitari per i due turni diurni e di un infermiere e un operatore socio-sanitario per i turni notturni, ci risulta assolutamente non congrua al carico di lavoro ed al livello di complessità del setting". Il lavoro, sempre a giudizio del personale, presenterebbe altre criticità di natura organizzativa, "legate all’appropriatezza dei ricoveri, prescrizioni, rapporto con i medici di medicina generale e procedure di invio di pazienti dal pronto soccorso". L’azienda Toscana Sud-Est ha risposto facendo presente che il personale infermieristico e OSS è in linea con quanto previsto dalle norme e con il tasso di occupazione dell’Ospedale di Comunità. All’area di cui si parla, aggiunge la Asl, "sono stati assegnati, rispetto al 2019, due infermieri e tre OSS in più". "In relazione all’appropriatezza dei ricoveri, segnalata come criticità – si legge nella risposta – la Direzione infermieristica effettuerà un approfondimento con il Dirigente medico di cure primarie e un incontro con il personale della struttura, per valutare le problematiche emerse e ipotizzare azioni di miglioramento". Viene garantita, infine, una valutazione costante dei carichi di lavoro per ottimizzare la formazione dei team in servizio.

Diego Mancuso