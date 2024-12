La delegazione di Fratelli d’Italia Siena presente ad Artreju 2024

È l’appuntamento centrale di Fratelli d’Italia e non poteva mancare una delegazione senese all’evento Atreju 2024, che ha occupato gli ultimi giorni a Roma. All’immagine di gruppo diffusa ieri via social sono accompagnate le parole: " “La via italiana – Risposte concrete al mondo che cambia”. Un titolo che celebra i risultati ottenuti dal governo di Giorgia Meloni, e che ci invita a riflettere su come affrontare le sfide del presente con soluzioni concrete e coerenti con i nostri valori e con l’orgoglio italiano.

Questo importante appuntamento è un’occasione per ribadire il nostro impegno, come Fratelli d’Italia, nel rafforzare il dialogo tra i territori e l’azione del governo, contribuendo attivamente a costruire risposte efficaci per lo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro Paese". Per quanto riguarda il deputato Francesco Michelotti, presente sul palco della manifestazione, ha diffuso un breve video accompagnato da queste parole: "Mentre la sinistra filosofeggia strumentalmente sull’antifascismo, noi pensiamo a risolvere i problemi reali del Paese".