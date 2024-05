La curiosità Il giardino del medico di famiglia con vista sull’arrivo

"È una giornata di festa. Sarà bello viverla insieme alla mia famiglia e a tanti amici che ci verranno a trovare". Parole del dottor Paolo Turillazzi che a Rapolano Terme è medico di medicina generale e ha in cura tantissimi cittadini e cittadine.

È il medico del paese ed è noto quanto questo può significare in una comunità di poche migliaia di abitanti. In occasione dell’arrivo del Giro d’Italia a Rapolano, però, il dottor Turillazzi è soprattutto il proprietario di un giardino che si affaccia sul Piazzone, sede dell’arrivo di tappa. In estrema sintesi, dal muretto che delimita il suo giardino si vede direttamente lo striscione del traguardo e, frontalmente, cioè dalla parte opposta della strada, saranno allestiti il podio per le premiazioni, le strutture logistiche e tutta l’area destinata alle produzioni Tv.

Insomma, un palco d’onore naturale per vedere e vivere l’arrivo della corsa. Infatti una parte del suddetto giardino sarà riservata agli ospiti istituzionali del Comune di Rapolano Terme, circa 60 persone, rappresentanti delle massime autorità del territorio. "È come avere una finestra che affaccia su piazza del Campo in occasione del Palio – commenta scherzosamente il dottor Turillazzi –. È un piacere per me concedere uno spazio dei giardini al Comune per la loro ospitalità. Anche io, con i miei figli Augusto e Caterina farò altrettanto: saremo insieme ad amici e parenti che verranno a trovarci per vedere il giro. Staremo insieme dalla mattina e, tutti insieme, aspetteremo l’arrivo dei ciclisti. Sarà una giornata molto bella per tutta la comunità rapolanese – aggiunge –. Avere una vetrina di così grande prestigio e richiamo, a livello nazionale e internazionale, è un onore per il nostro paese".