La Croce del Carmine. L’opera di Lorenzetti torna in Pinacoteca dopo il terzo restauro

La Pinacoteca nazionale si prepara ad alzare il sipario su un’altra grande iniziativa, che sarà presentata domani alle 11.30. Si tratta dell’intervento di restauro della Croce del Carmine di Ambrogio Lorenzetti realizzato grazie al sostegno di Friends of Florence. Un momento importante, voluto dal direttore Axel Hémery, che si prepara a mostrare l’esito di questo percorso ai senesi, rinnovando il loro legame con l’istituzione che guida da poco più di un anno. Nel frattempo, sabato torna la Giornata del Contemporaneo, e Villa Brandi aprirà le sue porte con visite accompagnate dalle 14 alle 19. Per prendere parte all’iniziativa prenotare scrivendo a pin-si.villabrandi@cultura.gov.it.

"La Villa, appartenuta a Cesare Brandi, conserva ancora opere di artisti del Novecento – affermano dalla Pinacoteca - che per amicizia alcuni importanti artisti donarono allo studioso, in occasione delle liete frequentazioni della Villa". La Giornata del Contemporaneo è la grande manifestazione promossa dall’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, realizzata con il sostegno della Direzione generale creatività contemporanea del Ministero della Cultura e con la collaborazione della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale del Ministero degli Affari esteri , che dal 2005 porta l’arte contemporanea al grande pubblico.

Domenica, infine, per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, le famiglie e i loro bambini sono invitati in Pinacoteca per un percorso alla scoperta delle invenzioni medievali con la visita tematica ‘Arte e invenzioni in Pinacoteca’, proposta in due orari, con partenza alle 10 e alle 11.30. Ai giovani visitatori sarà riservata anche una piccola sorpresa: il taccuino ‘Diario di una schiappa’, testimonial nazionale dell’iniziativa, indicata soprattutto per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni, per i quali è richiesta la presenza di un adulto. L’attività per i piccoli è gratuita, i genitori pagheranno il biglietto di 3 euro.

Riccardo Bruni