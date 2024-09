La convenzione Sigerico arriva nel galoppatoio

Stipulata la convenzione tra il galoppatoio di Pian delle Fornaci e Sigerico, la partecipata del Comune di Siena, con decorrenza dal primo settembre e scadenza il 31 agosto 2025, con possibilità di proroga di un ulteriore anno. Palazzo pubblico nelle settimane passate aveva deciso di individuare, in via sperimentale per la gestione del Galoppatoio la società in house. Approvato il contratto di servizio, regolante i rapporti tra il Comune e Sigerico, nonchè il disciplinare d’uso del galoppatoio, la Giunta del sindaco Nicoletta Fabio aveva dato mandato alle Direzioni dell’ente coinvolte a procedere allo svolgimento degli adempimenti.

Il provvedimento arriva dopo che il bando per la gestione era andato deserto ad aprile, per questo il Comune aveva deciso di procedere con la gestione diretta del galoppatoio individuando come soggetto Sigerico, che provvederà a tutti gli adempimenti necessari. Questi comprendono l’apertura, la chiusura e la sorveglianza del galoppatoio durante le attività; la riscossione delle quote a carico dell’utenza, la presa in carico e la gestione delle richieste di uso della pista e dei box; l’allestimento delle piste per corse o altre manifestazioni; la manutenzione e i controlli igienici e sanitari. Le tariffe sono: per i galoppi 10 euro, come quella per l’utilizzo giornaliero del box; la quota mensile per box è 150 euro, la tariffa mensile per box adibito a selleria è di 100 euro. La cura e la pulizia dei box sono a carico dei proprietari.